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ABD Başkanı Joe Biden durdurduğu bisikletten düştü! O anlar anbean görüntülendi!

Hafta sonunu sahilde bisiklet sürerek geçirmek isteyen Joe Biden, gazetecilere el sallamak için bisikleti durdurduğu an yere devrildi.

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonunu Delawere eyaletinin sahilinde geçirdi. Kalabalığa doğru ilerlerken gazetecilere selam vermek için duran Biden bir anda dengesini kaybetti.

Biden'ın Rehoboth Plajı'ndaki bisikletli turu, yere düşmesiyle sona erdi.

ABD Başkanı Joe Biden durdurduğu bisikletten düştü! O anlar anbean görüntülendi!

O esnada bölgede bulunan vatandaşların ve basın mensuplarının Biden'ın yere düşme anını görmemesi için tedbir alındı.

ABD Başkanı Joe Biden durdurduğu bisikletten düştü! O anlar anbean görüntülendi!

Ancak Başkan Biden'ın yere düşme anı, olay yerinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına ve bölgedeki habercilerin objektiflerine yansıdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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