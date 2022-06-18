ABD Başkanı Joe Biden durdurduğu bisikletten düştü! O anlar anbean görüntülendi!

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonunu Delawere eyaletinin sahilinde geçirdi. Kalabalığa doğru ilerlerken gazetecilere selam vermek için duran Biden bir anda dengesini kaybetti.

Biden'ın Rehoboth Plajı'ndaki bisikletli turu, yere düşmesiyle sona erdi.

O esnada bölgede bulunan vatandaşların ve basın mensuplarının Biden'ın yere düşme anını görmemesi için tedbir alındı.

Ancak Başkan Biden'ın yere düşme anı, olay yerinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına ve bölgedeki habercilerin objektiflerine yansıdı.