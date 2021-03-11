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  3. ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs destek paketini imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs destek paketini imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs destek paketini imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs destek paketini imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs destek paketini imzaladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, doğrudan nakit yardımı, işsizlik yardımları, eyalet ve yerel yönetimlerin desteklenmesi ve koronavirüs aşı dağıtımına yönelik düzenlemeler bulunuyor.

Ekonomik destek paketi kapsamında, yılda 75 bin dolardan az kazanan bireylere 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanması öngörülüyor.

Paketle 14 Mart'ta süresi dolacak işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılırken, haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı sağlanması planlanıyor.

Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, aşı dağıtımı, Kovid-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman desteği yer alıyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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