ABD Başkanı Joe Biden'dan o ülkelerden gelen yolculara seyahat kısıtlaması!

Bir süre önce Washington'daki yemin töreni ile Başkanlık görevini devralan Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada "Koronavirüsün mutasyonlarını ve hastalığın yayılmaya devam ettiğini göz önüne alarak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), uluslararası seyahat politikalarını yeniden inceledi. Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'daki sağlık durumlarının incelenmesinin ardından ABD'ye gelen kişilere yönelik seyahat kısıtlaması uygulanmasına karar verdik." ifadelerine yer verdi.

Buna göre; İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan seyahat eden ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmayan kişiler, ülkeye kabul edilmeyecek.

DONALD TRUMP YASAĞI KALDIRMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart 2020'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmiş, listeye daha sonra İngiltere, İrlanda ve Brezilya da eklenmişti.

Trump, 18 Ocak'ta imzaladığı kararname ile bu kısıtlamanın 26 Ocak 2021'de kalkacağını belirtmişti.