ABD başkanı Joe Biden, taciz iddiaları ile gündeme gelen New York Valisi Andrew Cuomo ile ilgili konuştu

ABD'de, New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo hakkında tüm dünya gündemine konu olan taciz iddiaları devam ediyor. Cuomo'nun içinde eski danışman ve stajyerlerin de bulunduğu altı kadını taciz ettiği ve bazı tekliflerde bulunduğu iddiası kadınlar tarafından ortaya atılırken tüm dünya gündemine oturmuştu.

Amerika Başkanı Joe Biden'a Beyaz Sarayda gazeteciler tarafından bu konuyla alakalı soru soruldu. Biden ise "Soruşturma devam ediyor ve bize neler getireceğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum." sözlerini kaydetti.

İSTİFASI BEKLENİYOR

New York eyaletinin Demokrat Senatörleri Chuck Schumer ve Kirsten Gillibrand, 6 kadını taciz ettiği iddiasıyla prestijini zedeleyen Cuomo'nun New York halkının güvenini kaybettiğini ve istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.

ABC'ye bu konu ile ilgili değerlendirmede bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, "Vali, New York'u seviyor, eyaleti efektif bir şekilde yönetip yönetemeyeceği konusunda kalbine bakmalı." dedi.

AZLİ İÇİN TASARI HAZIRLANDI

New York Eyalet Meclisi, 12 Mart'ta, 6 kadının ortaya attığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle Cuomo hakkında azil soruşturması açılmasına karar vermişti.

New York Eyalet Kongresinin 59 üyesi, 11 Mart'ta yayımlamış oldukları ortak açıklamada, taciz iddiaları üzerine, Vali Cuomo'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Eyalet Meclisinin Cumhuriyetçi grubu lideri Will Barclay, 9 Mart'ta, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Cuomo'nun azli için tasarı hazırladıklarını bildirmişti.

Azil davası sürecinde, soruşturma komitesinin incelemesinin ardından tasarının, oylama için meclis genel kuruluna getirilmesi gerekmekte. Tasarı, 150 sandalyeli meclisten salt çoğunluk olan 76 oyla geçerse 63 kişilik eyalet senatosunda yargılamanın başlaması ve sonunda yapılacak oylamada Cuomo'nun azli için senatonun salt çoğunluğunun "evet" demesi gerekiyor