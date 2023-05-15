ABD Başkanı Joe Biden'dan garip Türkiye seçim yorumu!

Türkiye seçimini yaptı. Seçimlerin ardından dünya liderlerinden gelecek açıklamalara gözler çevrildi.

Bu kapsamda da ABD Başkanı Joe Biden, Hafta sonu tatilini geçirdiği Delaware'de bisikletine bindiği sırada Türkiye’de yapılan seçimlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir muhabir Biden'a seçimde bir ihtilafın söz konusu olabileceğini belirtti. Biden bunun üzerine “Bu doğru mu? Hiç bilgi almadım” şeklinde cevap verdi.

"UMARIM KİM KAZANIRSA KAZANIR"

Muhabirin “Muhalefet partisi önde olduğunu iddia ediyor, devlet basını ise Erdoğan’ın önde olduğunu söylüyor” sözleri üzerine gülerek cevap veren Biden, “Kulağa tanıdık geliyor öyle değil mi? Hayır bakın, umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o kısmında bu olmasa bile yeterince sorun var zaten” yanıtını verdi.