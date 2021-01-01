ABD Başkanı Trump, 6 Ocak'ta büyük protesto mitingi düzenleyecek
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de seçimlere ilişkin protesto mitingi düzenleyeceğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de seçimlere ilişkin protesto mitingi düzenleyeceğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarına yönelik itirazlarına devam ediyor.
Seçimleri kaybeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Washington DC'deki büyük protesto mitingi saat 11.00'de yapılacak" ifadesine yer verdi.
Trump, miting yerine yönelik ayrıntıları paylaşacağını belirtti.