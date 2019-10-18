ABD Başkanı Trump açıkladı: Erdoğan anlaşmadan memnun
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Erdoğan ile telefonda görüştüm, Erdoğan anlaşmadan memnun" açıklamasında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmadan memnun olduğunu öne sürdü.
Trump, Erdoğan'ın Twitter'daki paylaşımını alıntıladı ve "Terörizmi yenelim" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadelerini kullanmıştı.
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