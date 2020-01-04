ABD Başkanı Trump: “Bağdat’ta gerçekleşen saldırılardan da o sorumlu”

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerikalı diplomatlar ve askeri personele karşı yakında gerçekleşecek saldırıları planladığını ileri sürerek "Yıllar içerisinde planladığı saldırılarda birçok masum insan ile birçok Amerikalının hayatına mal oldu. Bağdat'ta gerçekleşen saldırılardan da o sorumlu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD güçleri tarafından öldürülmesinin ardından yeni bir açıklamada daha bulundu. Trump, "Benim liderliğim altında ABD'nin Amerikalılara zarar veren veya zarar vermeye niyetlenen teröristlere karşı kesin bir politikası var. Sizi buluruz, sizi yok ederiz ve her zaman diplomatlarımızı, askerlerimizi, Amerikalıları ve müttefiklerimizi koruruz" diyerek bugün Süleymani'nin birçok vahşetinin kurbanlarını, onun terör döneminin kapandığını bilmenin huzuru ile andıklarını söyledi.

Trump ayrıca yapılan operasyonun çok daha önce yapılması gerektiğini dile getirerek "Birçok hayat kurtarılabilirdi" dedi. Trump, ayrıca yapılan harekatın bir savaş başlatmak için değil bir savaşı sonlandırmak için olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA