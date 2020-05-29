ABD Başkanı Trump: "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz"

Çin yönetimine yönelik atılacak yeni adımları duyurmak için Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'in senelerdir "ABD'den yararlandığını" ve bunun da Obama döneminde arttığını söyledi. Trump, Çin'in Dünya Ticaret Örgütünde "gelişmekte olan ülke" konumunda bulunmasının da bu ülkeye birçok avantaj sağladığını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki tutumu ile ilgili ise "Çin'in Pasifik Okyanusu'nda hukuksuz yollarla hak iddia ettiği topraklar, seyrüsefer serbestisini ve uluslararası ticareti tehdit ediyor. Ayrıca Çin, Hong Kong'un otonomluğunun korunmasına ilişkin dünyaya verdiği sözü de tutmadı." ifadelerini kullandı.

Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile "açık ve yapıcı" bir ilişki istediğini fakat bunu yaparken de ulusal çıkarları koruması gerektiğini söyledi.

ABD Bkanı Trump, "Çin hükümeti sürekli olarak bize ve birçok başka ülkeye verdiği sözü tutmadı. Bu aşikar gerçekler görmezden gelinemez ya da bir kenara itilemez." dedi.

ABD Başlanı Trump bunun dışında, ülkesinin "fikri mülkiyetini" de korumak istediklerini belirterek, "Ülkemizin önemli üniversite araştırmalarını daha iyi korumak için, potansiyel güvenlik tehdidi olarak gördüğümüz Çin'den gelen bazı yabancı vatandaşların da ülkeye girişini askıya alıyoruz." dedi.

"ÇİN, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE BASKI UYGULADI"

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının sorumlusunun Çin olduğunu söyleyip, "Çinli yetkililer, DSÖ'ye karşı bildirim yapma sorumluluklarını yerine getirmedi ve dünyayı yanlış yönlendirmesi için DSÖ'ye baskı uyguladı." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlarında DSÖ'yü dinlemeyerek Çin'e seyahat yasağı uyguladığını hatırlatan ABD Başkanı Donald Trump, şöyle konuştu:

"Çin'in DSÖ üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, DSÖ'ye yılda neredeyse 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon dolar ödedi. DSÖ'den esaslı reformlar yapmasını istedik ancak onlar harekete geçmeyi reddetti. DSÖ, oldukça ihtiyaç duyulan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Bu örgüte sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık durumlarına aktaracağız."

YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ABD'nin tedarik zincirinin dışa bağlılığının zararlarını da net bir şekilde gördüklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, finansal piyasalar konusunda kurulan çalışma grubuna da, ABD finansal piyasalarında yer alan Çinli şirketlerin eylemleri üzerinde çalışma emri verdiğini söyledi.

Trump, Çin'in bu hafta, Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Çin'in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin, 'iki sistem, tek ülke' formülünü, 'tek ülke tek sistem' olarak değiştirdi. Bu nedenle de, yönetimimine Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum." dedi.

Trump, "ABD, Hong Kong’un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımları atacak." dedi.

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