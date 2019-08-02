ABD Başkanı Trump: DEAŞ'lıları Avrupa'ya salarım!

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ülkeleri arasında yeni bir gerilimin fitili ateşlendi.

Başkan Trump, Avrupa'dan Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılan teröristlerin ülkelerine iade edileceğini açıkladı.

"AVRUPA DEAŞ'LILARI ALACAK MI GÖRELİM"

Binlerce teröristin iade edilmesi gerektiğini belirten Trump, olumsuz cevap almaları ihtimaline karşı tüm Avrupa'yı açık açık tehdit etti.

ABD Başkanı, "Avrupa’nın almasını istediğimiz binlerce DEAŞ'lı var. Onları alacak mı görelim. Eğer almazlarsa, onları muhtemelen Avrupa’ya salmak zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.