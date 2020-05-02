ABD Başkanı Trump duyurdu! ABD'de 'Remdesivir' isimli ilaca 'acil durum onayı'

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin karşısına çıkıp koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Remdesivir" adlı ilacın klinik deneylerde olumlu sonuç verdiğini belirtip "FDA'in, Remdesivir için onay verdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Doktor Fauci ise söz konusu ilacın şimdilik sadece durumu ağır olan hastalarda kullanılacağını bildirdi.

FDA'DEN AÇIKLAMA

FDA'den yapılan açıklamada ise ilaca "acil durum onayı" verildiğine işaret edilerek, "Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların tedavisinde Remdesivir kullanımının güvenliği ve etkisi konusunda sınırlı sayıda bilgimiz var." notu düşüldü.

Yapılan klinik deneylerin, Remdesivirin hastaların iyileşme süresini kısalttığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, "tam onay" için daha süre gerektiği aktarıldı.

Öte yandan "Remdesivir", Kovid-19 için onay alan ilk ilaç olma özelliği taşıyor.

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir (geliştirme kodu GS-5734), nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın, daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

İlaç, SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş olduğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.