ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra ilk yüz yüze etkinliğini yapacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, teşhis konulduktan sonra ilk yüz yüze etkinliğini yarın Beyaz Saray'ın bahçesinde yapacağı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıkmadı. Trump'ın doktoru tarafından dün yapılan "Cumartesi günü Trump'ın kamu etkinliklerine dönmesini bekliyoruz" açıklaması sonrası Beyaz Saray'dan adım geldi.

ABD basınına yansıyan ve Beyaz Saray'ın konuklara gönderdiği davetiyede, "Barışçıl Göstericilere Kanun ve Nizam için Hitap" başlığını taşıyan etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray bahçesinde toplanan kalabalığa sesleneceği ifade edildi.

Bazı kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hitabının Beyaz Saray'ın balkonundan yapacağını kaydetti.

Öte yandan Trump'ın dün gece Fox yayınında bahsettiği Pennsylvania ve Florida mitinglerinin bu hafta yapılması beklenmiyor.