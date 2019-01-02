ABD Başkanı Trump, PYD’yi koruyacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" dedi.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerinin Suriye'den çekilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Çekilmenin uzayabileceği iddialarını yalanlayan Trump, "Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" dedi. Trump, Amerikan askerinin çekilmesi sürecinin yavaş olacağına işaret ederek, "DEAŞ'ın kalıntılarını temizlerken, birliklerimizi yavaş yavaş ailelerinin yanına gönderiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım"

Donald Trump, ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bir mektup aldığını ve yakın zamanda bir araya geleceklerini açıkladı. Trump, "Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım" ifadesini kullandı. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılma hızı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını söyleyen Trump, Kim ile görüşmeleri sayesinde büyük bir savaşı önlediğini iddia etti.

Kaynak: İHA