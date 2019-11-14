ABD Başkanı Trump’dan, Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: ''Muhteşem Başkan''

Tüm dünyanın takip ettiği Başkan Erdoğan ve Trump'ın kritik görüşmesinde ABD Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan’a ''Muhteşem Başkan'' diyerek hitap etmesi geceye damgasını vurdu.