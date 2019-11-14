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ABD Başkanı Trump’dan, Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: ''Muhteşem Başkan''
ABD Başkanı Trump’dan, Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: ''Muhteşem Başkan''
Tüm dünyanın takip ettiği Başkan Erdoğan ve Trump'ın kritik görüşmesinde ABD Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan’a ''Muhteşem Başkan'' diyerek hitap etmesi geceye damgasını vurdu.
14 Kasım 2019 Perşembe 10:44
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