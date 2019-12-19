ABD Başkanı Trump'ın görevini kötüye kullanma suçlamaları kabul edildi

ABD Başkanı Trump'ın yargılama işlemi kabul edilerek dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi. Beyaz Saray'daki yetkililer ise durumu, "utanç verici ve maskaralık" ifadeleri kullanılırken, "Amerikan halkı inanmıyor" denildi.

KAÇ EVET OYU KULLANILDI?

Trump'ın görevi kötüye kullandığına ilişkin suçlama, Temsilciler Meclisi'nde 197 'hayır'a karşı 230 'evet'le kabul edildi.

ABD Kongresi'nin soruşturma yapmasını engellemesine ilişkin suçlama ise 198 'hayır'a karşı 229 'evet'le kabul edildi ve Trump'ın dava dosyası, Senato'ya gönderildi.

SUÇLAMALARIN KABULü İÇİN YÜZDE 51 OY YETERLİ

Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan olacak.

ABD Başkanı Trump görevi kötüye kullanmak ve Kongre'yi engellemekle suçlanıyor. Azil maddelerinin kabul edilmesi için salt çoğunluk yani yüzde 51 oy oranı yetiyor.

SON KARAR SENATO'DA

Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunlukta olduğu için Trump'ın azil sürecinin kabul edileceği belirtiliyor.

Ancak Trump'ın görevden alınıp alınmamasına Senato karar verecek. Bu durumda ise Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için azil kararının çıkması beklenmiyor.

TRUMP'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.