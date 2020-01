ABD Başkanı Trump,saldırıdan sonra ilk kez konuştu

Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiç zaman savaş kazanmadı fakat hiçbir müzakereyi de kaybetmedi!" dedi.

İşte atılan o tweet:

Iran never won a war, but never lost a negotiation!