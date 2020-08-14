ABD Başkanı Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısına ilişkin açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Trump, Rusya'nın geliştirdiği 'Sputnik V' isimli koronavirüs aşısı ile ilgili yönetilen soruyu yanıtladı.

"AŞININ İŞE YARAMASINI UMUYORUZ"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin bilgiye sahip olup olmadığı sorusuna, "Bu aşı hakkında pek fazla bilgimiz yok. Aşının işe yarıyor olmasını umuyoruz. Gerçekten bunu umuyoruz" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Onlar bazı testleri atladı ve biz, tüm sürece uyulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"BİZİM ÇOK SAYIDA AŞIMIZ VAR, ONLARIN DA İŞE YARAYACAĞINI UMUYORUZ"

Trump, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim çok sayıda aşımız var, onların da işe yarayacağını umuyoruz, ama tüm test sisteminin baştan sona geçilmesini istiyoruz. Çok yakında bir şeyler duyuracağız. Aynı zamanda çok, çok önemli olduğunu düşündüğüm ilaçlar olacak."

NE OLMUŞTU?

Dünya genelinde bir çok ülkede aşı çalışmaları devam ederken, Rusya aşıyı bulduklarını açıklamıştı. Yaklaşık 2 ay boyunca insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşısına Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan onay çıkması ile aşı resmi olarak tescillenmişti. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aşının adının Sputnik V olacağı belirtilmişti.

Yapılan açıklamada, “1957’de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” ifadelerine yer verilmişti.

Video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilişkin konuşan Putin, "Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti." ifadelerini kullanmıştı.

Kızlarından birisinin de aşıyı yaptırdığını ifade eden Putin, ileride dünyada Kovid-19'a karşı birçok aşının geliştirileceğini umduğunu kaydetmişti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 aşısının Gamaleya Araştırma Enstitüsünce geliştirildiğini aktararak, "Sonuçlara göre, aşı etkili ve güvenli olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Klinik denemelere devam edileceğini belirten Muraşko, "Aşıyı geliştirenler ileride binlerce kişinin katılımıyla klinik denemelerine devam etmek için belgeleri hazırladı." ifadesini kullanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier de Rusya'yı aşı çalışmaları konusunda uyararak, "Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir." ifadesini kullanmıştı.