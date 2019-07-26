ABD Başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kritik bir açıklamada bulundu.

Donald Trump, "Rusya'dan füze savunma sistemi (S-400) aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: YAŞANAN DURUM OLDUKÇA ZOR

Türkiye’nin çok sayıda F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini bunun için ciddi bir yatırım yapıp bazı ödemeleri de yaptığını hatırlatan Trump, yaşanan durumun oldukça zor olduğunu belirtti.

"BU ÜLKELER GELİŞMİŞ ÜLKELERDİR, AYRICALIKLI YAKLAŞILMASI DOĞRU DEĞİL"

Trump, ayrıca aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü tarafından gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılmasının da yanlış olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Bu ülkeler gelişmiş ülkelerdir, ayrıcalıklı yaklaşılması adil değildir" dedi.

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