ABD Başkanı Trump'tan yaptırım tehdidi: Yakında başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, yine İran'ı hedef aldı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada şunları aktardı:

"İran, John Kerry ve Obama yönetimi tarafından yapılan korkunç 150 milyar dolarlık anlaşmayı tamamen ihlal ederek gizlice "zenginleştiriyor (radyoaktivitesini arttırma)." Unutmayın, bu anlaşma kısa bir süre içinde sona erecekti. Yaptırımlar yakında önemli ölçüde artırılacak!"