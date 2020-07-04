ABD Başkanı Trump’un oğlu Trump Jr’ın kız arkadaşı koronavirüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresine de sıçradı. Başkanın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle virüse yakalandı.

ABD Başkanı Donal Trump'ın aynı adı taşıdığı oğlu Donald Trump Jr'un kız arkadaşı ve eski Fox News sunucusu Kimberly Guilfoyle, Başkan Trump'la birlikte Güney Dakota'daki seçim çalışmalarına katılmayı planladı. Ancak, Guilfoyle'nin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından seçim gezine katılamadığı belirtildi. Eski bir Fox News çalışanı olan Guilfoyle'nin testlerinin pozitif çıkmasının ardından Donald Trump Jr.'a da testler uygulandı. ABD medyasına yansıyan haberlere göre Trump Jr.'ın testleri negatif çıktı.

TRUMP'TAN "ÖLÜM ORANLARI DÜŞÜYOR" AÇIKLAMASI

Trump, vakaların hızla artmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Koronavirüsü vakalarında artış var çünkü testlerimiz çok büyük ve çok iyi. Herhangi bir ülkeden çok daha büyük. Bu harika bir haber. Daha da harika haber ise ölüm oranları düşüyor. Ayrıca gençler daha kolay ve daha çabuk iyileşiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA