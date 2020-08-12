ABD Başkanlık seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimlerinde adaylar kimler?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve tüm dünyayı ilgilendiren ABD Başkanlık seçimleri yaklaşıyor. 2016 yılında ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 4 sene boyunca birçok tartışma ve eleştirinin odak noktası oldu. Amerika'da yaşanan son olaylar sonucunda tepkilerin arttığı Trump'a karşı adaylar belli olmaya başladı.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD’de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım’da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak. Koronavirüs salgının hala büyük bir etkiyle devam ettiği Amerika'da seçimlerin nasıl bir ortamda yapılacağı merak konusu.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE ADAYLAR KİMLER?

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden Demokrat Parti'den adaylığını duyurdu. Biden'ın ardından mevcut Başkan Donald Trump'ın da yakın zamanda adaylığını duyurması bekleniyor. Joe Biden, adaylığını 17-20 Ağustos’ta Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenecek kongrede kesinleştirecek.

Trump ise 24-27 Ağustos’ta Florida’nın Jacksonville kentinde Cumhuriyetçi Partiden yeniden aday gösterileceği kongreyi eyalette vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından iptal etmişti.

Daha önce ünlü Rapçi Kanye West, ABD Başkanlık seçimleri için adaylığını duyurmuştu. Ancak Kanye West için yeterli desteği bulamaması sebebiyle adaylıktan çekildiği iddiası geldi.