ABD "Biz de boş durmayız" dedi ve resti çekti! Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki "istikrarsızlaştırıcı ve agresif" faaliyetlerine ABD'nin katlanamayacağını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Avusturya Sidney'de düzenlediği basın toplantısında Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki "istikrarsızlaştırıcı ve agresif" faaliyetlerine ABD'nin katlanamayacağını belirtti. Esper, "Çin bölgeyi kendi lehine şekillendirmeye çalışırken ABD boş durmayacak" ifadesini kullandı. Esper, "Kimsenin Hint-Pasifik'te hakim olamayacağına inanıyoruz ve bölgenin acil olan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi. Etiketler : açıklama, abd, basın toplantısı, Mark Esper



