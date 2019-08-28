ABD Büyükelçisi, Erdoğan'a güven mektubu sundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Büyükelçisi Satterfield ile bir araya geldi. Satterfield, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Satterfield, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim ettikten sonra fotoğraf çektirildi.

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DHA