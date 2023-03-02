ABD-Çin arasında gerilim bitmiyor! FBI'ın Koronavirüs'ün nasıl yayıldığına dair çarpıcı iddiası üzerine Çin sessizliğini bozdu!

Çin, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'in, Kovid-19 virüsünün "büyük olasılıkla" Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı tezi üzerinde durduklarına dair açıklamasına tepki gösterdi. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzman heyetin, Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde incelemeler yaptığını hatırlatan sağlık yetkilileri hazırladığı raporda, virüsün laboratuvardan çıkmış olma olasılığının zayıf olduğu sonucuna vardığını vurguladı.

ÇİNLİ YETKİLİLER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Virüsün kökenine dair araştırmaların bilim insanları tarafından yürütülmesi gerektiğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Bilimsel bir konunun araştırılması görevinin istihbarat örgütlerine verilmesi, meselenin siyasallaştırıldığını açıkça gösteriyor. ABD'nin istihbarat kuruluşlarının geçmişte uydurduğu hikayeler göz önüne alındığında, vardıkları sonuçların inanılırlığı yok denecek kadar az." açıklamasında bulundu.

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Mao, ABD'yi bilime ve olgulara saygı göstermeye, istihbarat örgütlerinin inisiyatifindeki köken araştırmalarına son vermeye çağırarak "ABD, laboratuvar sızıntısı gibi teorileri tekrarlayarak Çin'i karalamayı başaramayacak ancak kendi itibarına zarar verecektir." ifadelerini kullandı.

ÇİN PAZARINDAN YAYILMIŞTI

Çin, Koronavirüs salgınının başlarında virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılması taleplerini reddederken, uluslararası baskıların artmasıyla Hubei, Vuhan'da incelemeler yapılmasına izin vermişti. Dünya Sağlık Örgütü ise Ocak 2021'de uluslararası uzmanlarla oluşan Vuhan kentinde incelemelerde bulunmuşlardı.

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29 Ocak 2021 tarihinde başlanan saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarının ortaya atıldığı Vuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'nda incelemeler yapmıştı. İnceleme sürecinde heyet üyeleri, Çinli yetkililerin salgının başındaki ilk vakalarla ilgili kendi hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini paylaştığı ancak ham bilgileri vermeyi reddettiklerini belirtmişti.

ÇİNLİ YETKİLİLER ABD'NİN BİYOLOJİK SİLAHI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Çin yetkilileri, virüsün laboratuvardan sızdığı iddialarını reddetmiş ABD'deki biyolojik silah laboratuvarında üretildiği gibi kanıtlanmayan, karşı iddiaları gündeme getirmişti. FBI'ın virüsün yanlışlıkla sızdığı iddiası ise iki ülke arasındaki gerilimlerin devam etmesine neden oldu.