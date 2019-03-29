ABD - Çin ticaret görüşmeleri Pekin'de yeniden başladı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in Pekin'e ulaşmalarının ardından düzenlenen yemeğin ardından, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri yeniden başladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dün gece Pekin'de "verimli bir çalışma yemeği" düzenlediklerini belirterek, iki ülke arasında yaklaşık bir yıldır dünya gündeminin üst sıralarındaki yerini koruyan ticaret anlaşmazlığını çözmeyi hedefleyen yeni görüşmeleri başlattı.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşmek için otelden ayrılan Mnuchin, "Dün gece çok verimli bir çalışma yemeği yedik ve bugün biraraya gelmeyi bekliyoruz" dedi. Liu da görüşmelere devam etmek için gelecek hafta Washington'a gidecek.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping anlaşma imzalamak için zirve düzenlenmesine yönelik ilk olarak Mart ayının sonu olarak belirlenen hedefi geride bırakarak, Mnuchin ve Lighthizer iki ülke arasındaki ilk yüz yüze görüşmeler için Pekin'de biraraya geldiler.

DHA