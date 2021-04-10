ABD çok tartışılan Yüksek Mahkemesi’nin yapısının değişmesi için komisyon kuruluyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin bir politik görüş tarafından yönlendirilmesinin neden olabileceği sorunlara karşı başlayan endişelere çözüm bulmak adına bir komisyon kurulması talimatı verdiğini açıkladı.

ABD'de Kasım 2020'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin kampanyaları sırasında Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un ölümünün ardından ülkenin eski Başkanı Donald Trump'ın liberal görüşlü Amy Coney Barrett'ı yargıç olarak ataması ABD Yüksek Mahkemesi'nde gerginliğe neden olmuştu. ABD Başkanı Joe Biden daha önceki bir açıklamasında, Trump'ın yönetimi sırasında 3 yeni yargıç atamasında 6 oya 3 oy hakkı ile Yüksek Mahkeme'de liberallerin güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı "bu durumun büyük bir taraftarı değilim" diyerek belirtmişti.

"YÜKSEK MAHKEMENİN YAPISI ÇOK TARTIŞILIYORDU"

Yaşanan gerginliğe ve Yüksek Mahkeme'nin bir politik görüş tarafından yönlendirilmesinin neden olabileceği sorunlara karşı başlayan endişelere çözüm bulmak adına Biden, Yüksek Mahkeme'yi incelemekle görevli bir komisyon kurma kararı aldı. Biden yaptığı yazılı açıklamada, üye sayısı da dahil olmak üzere Yüksek Mahkeme üzerinde çalışma ve incelemeler yürütmesi için bir komisyon kurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Yazılı açıklamada kurulan komisyonun görevleri arasında ise Biden'a kesin tavsiyeler vermekten ziyade Yüksek Mahkeme'de yapılması önerilen değişiklikleri analiz etme görevinin yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca komisyon önümüzdeki 180 gün içerisinde hazırlayacağı raporla mahkemenin genişletilmesinden, şu anda ömür boyu atanan yargıçların görev sürelerinin sınırlandırılmasına kadar çeşitli konularda görüş bildirecek.

36 hukuk uzmanından oluşan komisyonda eski yargıçlar ve avukatlar da bulunuyor

Biden tarafından kurulması talimatı verilen komisyonun başında, Biden'ın seçim kampanyasının hukuksal baş danışmanı Bob Bauer'in olması beklenirken, 36 hukuk uzmanından oluşan komisyonda eski yargıçların ve avukatların da bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan komisyonun özellikle Cumhuriyetçi kanatta rahatsızlığa neden olması beklenirken, Yargıç Stephen G. Breyer salı günü yaptığı açıklamada, mahkemede yapılacak değişikliklerin yetkisini zayıflatabileceğini belirtti. Mahkemenin, siyasete değil, hukuki ilkeye göre yönlendirilmesine olan güvene bağlı olduğunu kaydeden Breyer, "Siyasi etki algısının motive ettiği yapısal değişim, yalnızca bu algıyı besleyerek bu güveni daha da aşındırabilir" ifadelerini kullanmıştı. Bayer'in üzerinde ise, yaşı nedeni ile emekli olmasının istenmesi ve yerini Biden tarafından atanacak yeni bir yargıca bırakması yönünde baskısı bulunuyor.

Kaynak İhlas Haber Ajansı