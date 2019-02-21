ABD - Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri Aralık ayında yüzde 1.8 arttı

Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.3 puandan, 48.5 puana geriledi.

AVRUPA

Almanya:

- Tüketici fiyatları endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 0.8 gerilerken, yıllık yüzde 1.4 arttı. Endeks Aralık ayında aylık yüzde 0.3 düşmüş ve yıllık yüzde 5.0 yükselmişti.

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 49.7 puandan, 47.6 puana çekildi.

- Servis satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 53 puandan, 55.1 puana yükseldi.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 52.1 puandan, 52.7 puana yükseldi.

Fransa:

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.2 puandan, 51.4 puana yükseldi.

- Servis satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 47.8 puandan, 49.8 puana yükseldi.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 52.1 puandan, 52.7 puana yükseldi.

Euro Bölgesi:

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.5 puandan, 49.2 puana çekildi.

- Servis satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.2 puandan, 52.3 puana yükseldi.

- Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51 puandan, 51.4 puana yükseldi.

ABD:

- Philadelphia Fed Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 17 puanlık artıştan sonra 4.1 puan geriledi

- Haftalık İşsizlik Başvuruları 16 Şubat haftasında 216 bin kişi oldu. Başvurular bir önceki hafta 239 bin kişiydi.

- Devam Eden Başvurular 8 Şubat haftasında 1.725 milyon kişi oldu. Devam eden başvurular bir önceki hafta 1.780 milyon kişiydi

- Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri Aralık ayında yüzde 1.8 arttı.