İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD birliklerinin Suriye’den çekileceğini doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD birliklerinin Suriye’den çekileceğini doğruladı.

IHAAW151007-SIY/10-01-2019 - Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD birliklerinin Suriye’den çekileceğini doğruladı.

IHAAW151007-SIY/10-01-2019 - Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini doğruladı. 10.01.2019 15:10:07 TSI NNNN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.