ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ‘dan İran açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın ortak tehdit olduğunu savunarak "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Arap ülkeleri, Yahudi devleti İsrail gibi, onlarda bizim gördüğümüz ortak tehdidi görüyor" dedi.

ABD merkezli bir televizyon kanalına röportaj veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta İran olmak üzere bölgesel konularda değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu'nun uzun süre Filistin-İsrail çatışması ile yaşadığı istikrarsızlaşma sürecinin şimdi İran'ın politikaları ile devam ettiğini ileri süren Pompeo, "Uluslarda bu tehlikeyi sırası ile anlıyorlar. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Arap ülkeleri, Yahudi devleti İsrail gibi, onlarda bizim gördüğümüz ortak tehdidi görüyor" ifadelerini kullandı.

"İran ortak tehdit"

Bahsi geçen ülkeler ile Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan bir görüşmeye değinen Pompeo, görüşmede bu ülkelerin ortak tehdit İran'a karşı birlikte çözüm arayışı içinde olduklarını vurguladı. ABD'nin İran'a olan yaptırımlarının Avrupa'nın desteği olmadan etkili olmayacağı yönündeki açıklamaları değerlendiren Pompeo, "Bunun yanlış olduğu ortaya çıktı. Yaptırımlar işe yaradı. Başkan orada mükemmel işler yaptı. Umuyoruz ki İran yönetimi halkının öğrendiği şeyi öğrenecek" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve İran, Suriye'de çok yakın çalışıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a yardım edip etmediği sorusuna da yanıt veren Pompeo, "Rusya ve İran Suriye'de çok yakın çalışıyor. Onlar insanların yerlerinden olmasındaki en önemli etkenlerden biri. Şuan için neredeyse 6 milyon Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Şunda şüphe yok ki Rusya ve İran çok yakın çalışıyor ve dünyanın İran'ı baskı altında tutmak için temelde yanlış yol olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasını imzalayan ülkelerden biri olan Rusya, bu anlaşmada kalma kararı aldı" diye konuştu.

Kaynak: İHA