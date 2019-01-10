ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Obama’nın Orta Doğu politikalarını eleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mısır'daki Kahire Amerikan Üniversitesinde yaptığı konuşmasında önceki ABD yönetimlerinin Orta Doğu politikalarını eleştirdi. Konuşmasında eski ABD Başkanı Barack Obama'yı hedef alan Pompeo, yeni hükümet politikalarını ise "Amerika'nın kendini utandıran ve gereksiz acıya sebep olan politikaları bitti" sözleriyle övdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile görüşmesinin ardından Kahire Amerikan Üniversitesini ziyaret etti. ABD'nin Orta Doğu politikaları ile ilgili bir konuşma yapan Pompeo, önceki ABD yönetimlerinin politikalarını eleştirdi. Pompeo isim vermediği eleştirilerinde eski ABD Başkanı Barack Obama'yı hedef aldı. "Hatırlayın. Burada bu şehirde bir başka Amerikalı önünüzde duruyordu" sözleriyle Obama'nın 2009 yılında aynı üniversitede yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Pompeo, Obama'nın 2015 yılında İran ile yaptığı nükleer anlaşma nedeniyle yaptırımların azaltılması sonucunda Lübnan'daki Hizbullah hareketinin arttığını ve İran'ın desteklediği asilerin Yemen'de rahat hareket ettiğini ifade etti.

ABD'nin 11 Eylül olaylarından sonra Orta Doğu'daki prensiplerinden uzaklaştığını söyleyen Pompeo, ABD ile Müslüman ülkeler arasında yeni bir başlangıca ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek "Kendimizi zayıf gördük ve dostlarımız yardım istediğinde ürkek davrandık" dedi.

"ABD, bölgede iyilik için çalışan güç olma geleneğine geri döndü"

Pompeo, eski ABD yönetimlerini eleştirdikten sonra Trump yönetimin bölgedeki politikalarına övgü yağdırdı. "Amerika'nın kendini utandıran ve gereksiz acıya sebep olan politikaları bitti" ifadelerini kullanan Pompeo, Donald Trump'ın seçilmesi ile birlikte ABD'nin hatalarından ders alarak bölgede iyilik için çalışan güç olma geleneğine geri döndüğünü söyledi. Trump'ın İran anlaşmasını tersine çevirdiğini ve İran üzerindeki baskıyı arttırdığını ifade eden Pompeo, "İran devrim rejimi eğer şu anki aktivitelerini sürdürmeye devam ederse bölge ülkeleri asla güvenli, sağlam ekonomisi olan veya insanların rüyalarını gerçekleştirebileceği bir zamanı göremeyecek" dedi.

Kaynak: İHA