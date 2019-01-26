ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan “Guaido’yu tanıyın” çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pomeo, Venezuela'daki muhalif lider Juan Guaido'nun ülkenin devlet başkanı kabul edilmesi için çağrıda bulundu.

Venezuela'da yaşanan yönetim krizi sonrası acil toplanma kararı alan BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pomeo, Venezuela'daki muhalif lider Juan Guaido'yu, halkın oyları ile seçilmiş Nicolas Maduro'nun yerine, ülkenin devlet başkanı kabul edilmesi için çağrıda bulundu.

Venezuela'da istikrarın Juan Guaido ile sağlanabileceği, Maduro'nun halkına zulüm yaptığını ve gelir dağılımında büyük adaletsizliğin olduğuna vurgu yapan Pompeo, Guaido'nun yönetimi devralmasıyla Venezuela halkının rahata kavuşacağını belirtti.

Kaynak: İHA