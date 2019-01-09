ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Irak’a sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiriyor.

Orta Doğu ziyareti kapsamında bugün Mısır'a gitmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'a geldi. Bağdat Havalimanı'nda Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi tarafından karşılanan Pompeo'nun ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve diğer yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı'nın temaslarında ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi ve terörle mücadele konusundaki işbirliğini ele alması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ayın sonunda Irak'taki ABD askerlerine sürpriz bir ziyaret yapmıştı. Trump'ın Iraklı yetkililerle görüşmemesi ülkede büyük tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: İHA