ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi! 2 helikopter tipinden biri tercih edilecek

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'e Dış Askeri Satış kapsamında 1,5 milyar dolar değerinde 6 adet 'AH-64 Apache' tipi taaruz helikopteri ile ilişkili mühimmat ve ekipmanın satışına onay verilmesine karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Ajanstan yapılan bir diğer açıklamada ise Dışişleri Bakanlığının aynı zamanda Filipinlere, 450 milyon dolar değerinde 6 adet "AH-1Z Kobra" tipi helikopterin satışına onay verdiği bildirildi.

İKİ HELİKOPTER TİPİNDEN BİRİ TERCİH EDİLECEK

Bu satış paketinde benzer sayıda yedek motor, füze ve diğer mühimmatlar yer alırken, açıklamada Filipinlerin 2 helikopter tipinden birini tercih edeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahsuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.