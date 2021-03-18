ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: HDP ve Gergerlioğlu için endişeliyiz!

Dün akşam saatlerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Bu haberin duyulmasının ardından uluslararası yönde açıklamlar yapılmaya başlandı. Bunlarda biride ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price oldu.

ABD sözcüsü Price, yaptığı yazılı açıklamada, "HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak değerlendirdi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Sözcü Price HDP ve Gergerlioğlu için endişe duyduğunu belirterek, "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

HDP'Lİ GERGERLİOĞLU DAVASINDA NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.