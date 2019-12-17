ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden flaş "1915 Ermeni olayları" açıklaması

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda kabul edilen 150 no'lu karar tasarısı ile ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bu karara katılmadıklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, söz konusu karar tasarısı ile ilgili olarak, "Yönetimin (1915 olaylarına ilişkin) pozisyonu değişmedi. Bu konudaki görüşümüz, geçen nisan ayında Başkan'ın (Donald Trump) net açıklamasında yansıtıldığı gibidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 24 Nisan'da 1915 Ermeni olaylarının yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada "Büyük Felaket" ifadesini kullanmış, ancak sözde "soykırım" iddialarını tasdik eden bir ifade kullanmamıştı.

ABD Senatosu'nda geçen hafta yapılan bir oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti. Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan ve kabul edilen karar tasarısının herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

29 Ekim'de de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada benzer bir karar tasarısı kabul edilmişti.

Türkiye ise söz konusu adımların "yok hükmünde" olduğunu vurgulamıştı.