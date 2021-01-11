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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde paylaşıldı: Trump'ın görev süresi sona erdi

ABD 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının şokunu yaşarken, Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada Başkan Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence'in görev sürelerinin 11.01.2011 itibarıyla sona erdiği bilgisi yer aldı. Açıklamanın Trump karşıtı bir çalışan tarafından girildiği iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde paylaşıldı: Trump'ın görev süresi sona erdi

Amerika Birleşik Devletleri 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının şokunu yaşarken, Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada Başkan Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence'in görev sürelerinin 11.01.2011 itibarıyla sona erdiği bilgisi yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı internet sitesinin hacklenmiş olabileceği belirtilirken, sosyal medyada "istifa etmiş olabilecekleri" yolunda yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada dolaşan iddialar arasında, sitedeki bu bilginin Trump karşıtı bir çalışan tarafından girildiği de ifade edildi.

Sitede Donald Trump'ın biyografisinin yer aldığı bölümde, sadece Başkan'ın görev süresinin dolduğu bilgisi kullanıldı. Sayfanın farklı zamanlarda en az iki kez değiştirildiği aktarıldı. Dünya medyası, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bilgi istedi. Yetkili kurumlardan henüz bir açıklama gelmiş değil.

ERİŞİME KAPATILDI

Haberin sosyal medya ve geleneksel medyada yayılmasının ardından sayfa erişime kapatıldı. Sayfada yer alan bilgide, "Üzgünüz, bu site şu anda teknik sorunlar yaşıyor. Lütfen birkaç dakika sonra yeniden deneyin" ifadesi yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde paylaşıldı: Trump'ın görev süresi sona erdi

Berkem Temizel
Gece Editörü


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