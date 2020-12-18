ABD Dışişlerinden yaptırım açıklaması: Hedef Türkiye değil Rusya!

ABD'de yapılan son başkanlık seçimini kaybeden Trump yönetiminin, görevini devretmeden önce Türkiye'ye ilişkin, S-400 konusuyla alakalı olarak yaptırım kararı uygulanacağını belirtmesi üzerine iki ülke arasında oluşan gerginliğin ardından ABD Dışişleri yetkililerinden konuya ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Bakan Çavuşoğlu'na yaptırımların Türk askeri kapasitesini zayıflatmayı değil, Rusya'yı engellemeyi amaçladığına dair güvence verdiği belirtildi.

"AMAÇ, TÜRK ASKERİ KAPASİTESİNİ ZAYIFLATMAK DEĞİL"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cale Brown'dan 14 Aralık'ta Ankara'ya yaptırım kararının açıklanmasının ardından 15 Aralık'ta ABD-Türkiye Dışişleri Bakanları arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili açıklama geldi. Açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na, 'yaptırımların, Türk askeri kapasitesini zayıflatmayı değil, Rusya'nın önemli gelirlere, erişim ve nüfuza ulaşmasını engellemeyi amaçladığını' söyledi.

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"ABD MÜTTEFİKİNİN MUHAREBEYE HAZIR OLMA DURUMUNA ZARAR VERME NİYETİNDE DEĞİL"

"Pompeo, Çavusoğlu'na net biçimde iletti ki, Türkiye'nin S-400 sistemi alımı, ABD personeli ile askeri teknolojisini güvenliğini tehlikeye sokuyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayine Rus erişimine izin veriyor" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Bakan, yaptırımların amacının Rusya'nın kaydadeğer gelir, erişim ve nüfuz elde etmesini engellemek olduğunu ve Türkiye ya da başka bir ABD müttefiki veya ortağının askeri kabiliyetleri ve muharebeye hazır olma durumuna zarar verme niyeti taşımadığını vurguladı."

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"NATO'YA OLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YENİDEN TAAHHÜT EDİLMELİ"

Aynı zamanda Pompeo, Türkiye'den, S-400 meselesini savunma sanayilerimizin on yıllara dayanan işbirliği tarihiyle tutarlı şekilde çözmesini ve NATO içinde operasyonel silah alımına dair NATO'ya olan yükümlülüğünü yeniden taahhüt etmesini talep etti.

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