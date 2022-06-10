ABD duyurdu! Ülkeye Covid-19 testi olmadan girilebilecek!

Covid-19 virüsü yerini maymun çiçeği virüsüne bırakmaya devam ediyor. Covid-19'un etkisi her geçen gün azalmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede alınan tedbirler çoğu ülke tarafından hafifletilirken, ABD tarafından yeni bir karar alındı.

ÜLKEYE TEST OLMADAN GİRİLEBİLECEK

ABD tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Kasım ayında alınan “Korona virüs aşılama durumu fark etmeksizin tüm yolcuların ABD'ye seyahat etmeden 1 gün önce Covid-19 testi yapmaları tedbirinin” kaldırıldığı duyuruldu.

Alınan yeni karara göre ABD’ye gelen tüm yolcuların Covid-19 testi yapma zorunluluğu kalktı. Açıklamada ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin artık gerekli olmadığı da ifadeler arasında yer aldı.

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