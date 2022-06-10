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ABD duyurdu! Ülkeye Covid-19 testi olmadan girilebilecek!

ABD, ülkeye gelen yolcuların uçuş öncesi Covid-19 testi yapma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

ABD duyurdu! Ülkeye Covid-19 testi olmadan girilebilecek!

Covid-19 virüsü yerini maymun çiçeği virüsüne bırakmaya devam ediyor. Covid-19'un etkisi her geçen gün azalmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede alınan tedbirler çoğu ülke tarafından hafifletilirken, ABD tarafından yeni bir karar alındı.

ABD duyurdu! Ülkeye Covid-19 testi olmadan girilebilecek!

ÜLKEYE TEST OLMADAN GİRİLEBİLECEK

ABD tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Kasım ayında alınan “Korona virüs aşılama durumu fark etmeksizin tüm yolcuların ABD'ye seyahat etmeden 1 gün önce Covid-19 testi yapmaları tedbirinin” kaldırıldığı duyuruldu.

ABD duyurdu! Ülkeye Covid-19 testi olmadan girilebilecek!

Alınan yeni karara göre ABD’ye gelen tüm yolcuların Covid-19 testi yapma zorunluluğu kalktı. Açıklamada ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin artık gerekli olmadığı da ifadeler arasında yer aldı.

ABD duyurdu! Ülkeye Covid-19 testi olmadan girilebilecek!

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