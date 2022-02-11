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  3. ABD enflasyonu altın fiyatlarını vurdu! Gram altın kritik sınırın altına indi, ucuzdan altın isteyen kuyumculara koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD enflasyonu altın fiyatlarını vurdu! Gram altın kritik sınırın altına indi, ucuzdan altın isteyen kuyumculara koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD'de enflasyonun son 40 yılın rekorunu kırarak yüzde 7,5'e çıkmasının ardından ONS altında yaşanan düşüşle paralel olarak gram altın haftanın son gününe düşüşle başladı. Son durumu merak edenler için 11 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

ABD enflasyonu altın fiyatlarını vurdu! Gram altın kritik sınırın altına indi, ucuzdan altın isteyen kuyumculara koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 11 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...