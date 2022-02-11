ABD enflasyonu altın fiyatlarını vurdu! Gram altın kritik sınırın altına indi, ucuzdan altın isteyen kuyumculara koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD enflasyonu altın fiyatlarını vurdu! Gram altın kritik sınırın altına indi, ucuzdan altın isteyen kuyumculara koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD'de enflasyonun son 40 yılın rekorunu kırarak yüzde 7,5'e çıkmasının ardından ONS altında yaşanan düşüşle paralel olarak gram altın haftanın son gününe düşüşle başladı. Son durumu merak edenler için 11 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...