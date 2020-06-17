ABD, Esed rejimine felç edici yaptırımlar uygulayacak

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "Trump yönetimi yarın Esed rejiminin askeri zafer elde etmesini önleme, rejimi ve müttefiklerini BM denetimindeki siyasi sürece döndürme konusunda kararlı adımlar atacak." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Esed’ın gereksiz ve acımasız savaşının sona erme zamanı geldi. Bugün Esed rejimini destekleyenler için basit bir seçenek var: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı (UNSCR) 2254 ile uyumlu olarak Suriye çatışmasına kalıcı bir siyasi çözüm yolunda kesin adımlar atmak ya da yeni felce uğratan yaptırımlarla karşılaşmak” denildi.

ESED'İN EŞİ VE KARDEŞİ DE KARA LİSTEDE



Pompeo, başta Suriye rejiminin başındaki isim olan Esed ve eşi Esma Esed dahil olmak üzere toplam 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldıklarını ve rejim üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı artıracaklarını ifade etti.

Aynı kapsamda Suriye'deki savaş suçlarının fonlanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle Muhammed Hamşo ve İranlı milis grubu Fatımiyyun Tugayı da listeye eklendi.

Ayrıca Esed'in kardeşi ve rejim ordusu generallerinden Mahir Esed ile çok sayıda rejim generali de yaptırım listesine alındı.

Pompeo, söz konusu yaptırımların devam edeceğini ve Esed rejimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına uygun bir çizgiye gelene kadar baskıyı artıracaklarını vurguladı.

NEW YORK

Craft, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ''Trump yönetimi yarın Esed rejiminin askeri zafer elde etmesini önleme ve rejimi ve müttefiklerini BM denetimindeki siyasi sürece döndürme konusunda kararlı adımlar atacak.'' dedi.

ABD'nin, Esed rejimini, vahşet ve insan hakları ihlallerini gerçekleştirmek için kullandığı gelir kaynaklarından mahrum bırakmayı hedeflediğini belirten Craft, bu şekilde barış umudunun ve siyasi sürecin önündeki engellerin kalkacağını ifade etti.

Craft, yaptırımların ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aralık ayında imzaladığı ''Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'' kapsamında uygulanacağını, yaptırımlarla rejimin kendi halkına karşı vahşetini destekleyen ve finanse edenleri caydırmayı hedeflediklerini söyledi.

WASHINGTON



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bugüne kadar işlediği suçlara karşı Amerikan yönetiminin sessiz kalmayacağını vurguladı.

Pompeo, 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod ismi olan Sezar'ın (Caesar) adıyla kabul edilen yasa ve 13894 sayılı Başkanlık kararnamesi kapsamında ilk kez Esed rejimine yaptırımlar getirdiklerini belirtti.

RUSYA VE İRAN'A YAPTIRIM MESAJI

Yasa, "sivil katliamlarının gerçekleşmesini sağlayan" Beşşar Esed de dahil olmak üzere Esed yönetimindeki üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra, Rusya ve İran kaynaklı yabancı paralı savaşçıların yaptırıma tabi tutulmasının önünü açıyor.

Aynı kapsamda Suriye Merkez Bankası ile Esed rejiminin diğer finansal kaynaklarının ve bunlarla iş yapan diğer yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım kapsamına alınması öngörülüyor.

Esed rejimine destek verdiği belirtilen Rusya ile İran'a da çok sayıda atıfın yapıldığı yasada, bu iki ülkenin Esed rejimine sağladığı desteğin artık yaptırım kapsamına girebileceğine işaret ediliyor.

POMPEO'DAN SEZAR YASASI AÇIKLAMALARI

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugün Başkan Trump, attığı imzayla, Beşşar Esed ve rejiminin Suriye'de gerçekleştirdiği katliamlardan sorumlu tutulabilmesi için önemli bir adım attı." ifadesini kullandı.

Pompeo, söz konusu yasa ile sadece Esed rejimine değil, aynı zamanda rejimle iş birliği yapan diğer unsurlara da açık bir mesaj gönderdiklerini vurguladı.

"SEZAR" SIZINTILARI GÜNDEME OTURMUŞTU



ABD Kongresinde geçen aralık ayında kabul edilen ve 180 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilen yasanın başlığında yer alan "Sezar", 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adı olarak kullanılmıştı.

Sezar kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayımlamış, söz konusu fotoğraflar Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil, işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki savaş suçları nedeniyle Beşşar Esed rejimi ile buna destek veren yabancı paralı askerlere yaptırım öngören Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası'nı onayladı.

ABD'nin 2020 savunma bütçesi içinde yer alan ve Suriye'deki savaş suçları nedeniyle Esed rejimi ile buna destek veren Rusya ve İran'a muhtemel yaptırımlar öngören "Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası", Başkan Trump tarafından imzalandı.

ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası, Trump tarafından imzalandı.

Söz konusu yasa, Suriye'de Esed rejiminin son 8 yılda işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulabilmesine olanak sağlayacak.

Suriye'de Esed rejiminin işlediği insanlık suçları ve işkence fotoğraflarını sızdıran "Caesar" kod adlı askeri polisin anısına bu isimle anılan yasa, aynı zamanda Esed rejiminin savaş suçlarına yardım eden yabancı paralı savaşçıları da yaptırım kapsamına alıyor.