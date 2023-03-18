ABD eski başkanı Donald Trump salı günü tutuklanacağını ifade etti! Destekçilerini sokağa çağırdı!

Amerika Birleşik Devletlerinin 45. Başkanı olan Donald Trump sosyal medya hesabından salı günü tutuklanacağını ve kendisini destekleyen vatandaşların ise sokağa inerek destek vermesini istedi.

Donald J. Trump isimli kişisel sosyal medya hesabı olan Twitter'ının kapatılması sonrası "Truth Social" hesabından paylaşım yapmaya devam eden Trump Manhattan mahkemesinden sızan bilgilere göre salı günü tutuklanacağı ve destekçilerine “Protesto edin, ulusumuzu geri alın!” diyerek destekçilerinden yardım istedi.

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2024 SEÇİMLERİNE YENİDEN ADAY OLDU

Trump ise 2024 yılında yine Cumhuriyetçi partiden aday olarak ülke başkanlığına yeniden talip oldu. Seçim kampanyalarına başlayan Trump ise yetişkin filmlerinde oynayan Stormy Daniels ile ilişkisi olduğunu ve bu ilişkinin basına sızmaması adına sus payı verdiğini iddia etmiş ve olaya yönelik dava açılmıştı.