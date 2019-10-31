ABD, F-35 fiyatlarını düşürdü

Yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilerin hedefi olan F-35 savaş uçaklarının üretici firması Lockheed Martin ile ABD Savunma Bakanı Pentagon arasında varılan anlaşma sonucu F-35’lerin fiyatı, 2022 itibariyle yüzde 12.7 oranında düşürüldü.

Pentagon’da Alım ve İdameden Sorumlu Ellen Lord, söz konusu anlaşma ile savaş uçağının en yaygın kullanılan F-35A modelinin fiyatının 2020 yılında 82.4 milyon dolar, 2021’de 79.17 milyon dolar ve 2022’de 77.9 milyon dolar olarak belirlendiğini ifade etti.

F-35 Programı Direktörü Korgeneral Eric Fick, anlaşmanın 478 uçak için ve 34 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Fiyat indiriminin alıcı diğer ülkeleri de teşvik etmesi hedefleniyor. F-35’ler şu an şirketin yıllık toplam kazancının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. Türkiye, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle ortağı olduğu F-35 programından çıkarılmıştı.