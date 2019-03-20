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  3. ABD - Fabrika siparişleri Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.1 arttı

ABD - Fabrika siparişleri Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.1 arttı

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ABD - Fabrika siparişleri Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.1 arttı

Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

- Ortalama Haftalık Kazançlar Ocak döneminde, Aralık dönemindeki yüzde 3.5'lik artış sonrasında, yüzde 3.4 yükseldi.

- ILO İşsizlik Oranı Ocak döneminde, Aralık dönemindeki yüzde 4.0'lük artış sonrasında yüzde 3.9 arttı.

Almanya

- ZEW Mevcut Durum Anketi Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 13.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 3.6 düştü.

- ZEW Beklenti Anketi Mart ayında, Şubat ayındaki 15 puandan, 11.1 puana geriledi.

ABD

- Fabrika siparişleri Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.1 arttı.

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