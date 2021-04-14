ABD gemi bildirimini geri çekti!

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı'na bildirdiği gemi bildirimi geri çekti. ABD gemileri Boğaz'dan geçmedi. ABD büyükelçiliği, bakanlığı konuya dair bilgilendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Boğazlardan geçiş yaparak Karadeniz’e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye’ye yaptığı başvuruyu geri çekti.

Diplomatik kaynakların edinilen bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na iki hava savunma fırkateyni USS Roosevelt (DDG-80) ve USS Donald Cook’un daha önce belirtilen tarihte Karadeniz’e geçiş yapmayacağına ilişkin bilgi verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 savaş gemisi daha önce yapılan bildirime göre bugün ve yarın Boğazlar’dan geçerek, Karadeniz’e açılacaktı. Yine ilk bildirime göre gemiler 4 Mayıs Salı ve 5 Mayıs Çarşamba gününe dek Karadeniz’de kalacaklardı.

BIDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİ SONRASI GERÇEKLEŞTİ

ABD’nin savaş gemilerinin Karadeniz’e geçirme kararından vazgeçmesinin ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesi sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

Biden telefon görüşmesinde Putin’e Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınaktan duyduğu endişeyi dile getirerek, bundan vazgeçmesini istemişti. Biden ayrıca gelecek aylarda Putin’e üçüncü bir ülkede yüz yüze görüşme teklifinde bulunmuştu. ABD’nin gemileri Karadeniz’e geçirmekten vazgeçmesinin, gerilimi indirmek için atılmış bir iyi niyet adımı olabileceği ileri sürülüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya’dan askerini geri çekmesini isterken, Moskova yönetimi de ABD’yi provokatif davranmaması için uyarmıştı.

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