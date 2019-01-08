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  3. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Genelkurmay Başkanı Güler’i ziyaret etti

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Genelkurmay Başkanı Güler’i ziyaret etti

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Genelkurmay Başkanı Güler’i ziyaret etti

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Türkiye ziyareti kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: İHA

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