ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford-Güler görüşmesini kapak fotoğrafı yaptı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabında kapak fotoğrafı olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ikili görüşmesine ait bir fotoğrafı yükledi.

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