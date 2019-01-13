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ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford-Güler görüşmesini kapak fotoğrafı yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabında kapak fotoğrafı olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ikili görüşmesine ait bir fotoğrafı yükledi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford-Güler görüşmesini kapak fotoğrafı yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabında kapak fotoğrafı olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ikili görüşmesine ait bir fotoğrafı yükledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye ziyareti kapsamında 8 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etmişti. ABD Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafına Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Joseph Dunford'un ikili görüşmesinde çekilen fotoğrafı yükledi.

Kaynak: İHA

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