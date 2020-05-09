ABD Gıda ve İlaç İdaresi Başkanı kendini karantinaya aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, yakın dönemde temas ettiği bir kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından kendini 14 günlük karantinaya aldı.

FDA Sözcüsü Michael Felberbaum, yaptığı yazılı açıklamada, Hahn'ın çalışanlarına, son günlerde virüs testi pozitif çıkan birisiyle temasa geçtiğini söylediğini aktardı.

Hahn'ın Kovid-19 testinin negatif çıktığını belirten Felberbaum, yine de Hahn'ın kendini 2 haftalık karantinaya aldığını kaydetti.

Açıklamada, Hahn'ın temasa geçtiği kişinin ismi açıklanmadı.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün bir parçası olan Hahn, en son 7 Mayıs'ta görev gücünün toplantısına katılmıştı.

- Virüs Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanmasının ardından, dün de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Ayrıca dün, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.

Kaynak: AA