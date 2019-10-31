ABD Hazine Bakanı'ndan Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım önlemini hazırda tuttuğunu söyledi.

Yaptırımların 'gerekli olması' halinde kullanılabileceğini söyleyen Mnuchin, ancak ABD yönetiminin önceki yaptırımların kaldırılmasını sağlayan Suriye'deki ateşkes sürecinden şimdiye kadar memnun olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan'da düzenlenen ekonomi foromu sırasında Reuters haber ajansına bir röportaj veren Mnuchin, "Gerekli görülmesi halinde devreye sokulacak yaptırımlar hazır. Ancak Başkan Trump Suriye ateşkesinden memnun. Yeni bir yaptırıma gerek duymuyor" dedi.