ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi yükseliş sürüyor
ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında...
ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor.
Açılış öncesi işlemlerde;
- Dow jones yüzde 0.64,
- Nasdaq yüzde 0.51 ve
- S&P yüzde 0.61 arttı.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.26 kazanımla 1.1461'den işlem görüyor.
DHA
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