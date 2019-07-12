ABD hisseleri Trump’ın ticaret açıklamalarıyla yükseldi

ABD hisse senedi piyasaları Cuma günü açılış öncesinde yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Çin'i vergi tarifeleriyle "incitmek" istemediğini söylerken aynı zamanda "adil oynamak" için tedbirli olmak gerektiğini de belirtti. Trump, Dow Jones'un 27 bin puanı gördükten sonra 10 bin puan artarak 37 bin puana ulaşabileceğini belirtti.

Dow Jones yüzde 0.32, Nasdaq 100 yüzde 0.28 ve S&P 500 yüzde 0.25 değer kazandı.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.09 artışla 1.1264 düzeyine ve sterlin Euro, yüzde 0.15 artışla 1.2540 düzeyine yükseldi.

DHA